Помощь Ане Виноградовой

Знакомьтесь, эту малышку зовут Аня Виноградова, ей почти 3 годика! Девочке поставлен ДИАГНОЗ: атипичная тератоидно-рабдоидная опухоль мозга 4 ст.

Анечка с матерью на протяжении длительного времени находится в Боровлянах в РНПЦ детской онкологии и гематологии, а папа с сыном, который появился на свет вместе с Аней 03.04.2014 года (дети из двойни), в Гомеле.

В октябре эта малышка была прооперирована. Полностью опухоль удалить не удалось, т к она проросла в сосуды. Аню лечили белорусскими препаратами, которые дали побочный эффект: девочка перенесла менингит и приобрела бронхиальную астму.

Сейчас девочке готовы помочь немецкие врачи, но на лечение в клинике г. Гейдельберга нужны неподъемные для семьи средства.

Давайте подарим малышке жизнь. Жизнь, которая все-таки прекрасна и прекрасной ее делает многое, в том числе и люди, и их поступки. Волшебство-это просто!



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Транзитный счет: 3819382100255

Благотворительный счет: 000049

Код филиала банка : 300 ОАО "БЕЛАРУСБАНК" г. Гомель

Код филиала вкладополучателя: 661

на лечение Анны Виноградовой

СЧЕТ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ.



АСБ Беларусбанк филиал 300

код филиала 661

благотворительный счет 000031 в РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ

транзитный счет 3819382102367



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благотворительный счет 000062 в ДОЛЛАРАХ США

транзитный счет 3819382102367



АСБ Беларусбанк филиал 300

код филиала 661

благотворительный счет 000033 в ЕВРО

транзитный счет 3819382102367



УНП 400207877

ПОЛУЧАТЕЛЬ ВИНОГРАДОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ