Помощь Ане Виноградовой

Знакомьтесь, эту малышку зовут Аня Виноградова, ей почти 3 годика! Девочке поставлен ДИАГНОЗ: атипичная тератоидно-рабдоидная опухоль мозга 4 ст.
Анечка с матерью на протяжении длительного времени находится в Боровлянах в РНПЦ детской онкологии и гематологии, а папа с сыном, который появился на свет вместе с Аней 03.04.2014 года (дети из двойни), в Гомеле.
В октябре эта малышка была прооперирована. Полностью опухоль удалить не удалось, т к она проросла в сосуды. Аню лечили белорусскими препаратами, которые дали побочный эффект: девочка перенесла менингит и приобрела бронхиальную астму.
Сейчас девочке готовы помочь немецкие врачи, но на лечение в клинике г. Гейдельберга нужны неподъемные для семьи средства.
Давайте подарим малышке жизнь. Жизнь, которая все-таки прекрасна и прекрасной ее делает многое, в том числе и люди, и их поступки. Волшебство-это просто!
САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ ПОМОЧЬ АНЕт - положить деньги на мобильный номер МТС (с компанией заключён договор) +375295067070
Т.е. все желающие могут просто пополнить баланс счета по данному номеру любым удобным способом!
ТАКЖЕ ОТКРЫТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ:
Транзитный счет: 3819382100255
Благотворительный счет: 000049
Код филиала банка : 300 ОАО "БЕЛАРУСБАНК" г. Гомель
Код филиала вкладополучателя: 661
на лечение Анны Виноградовой
СЧЕТ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ.
АСБ Беларусбанк филиал 300
код филиала 661
благотворительный счет 000031 в РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ
транзитный счет 3819382102367
АСБ Беларусбанк филиал 300
код филиала 661
благотворительный счет 000062 в ДОЛЛАРАХ США
транзитный счет 3819382102367
АСБ Беларусбанк филиал 300
код филиала 661
благотворительный счет 000033 в ЕВРО
транзитный счет 3819382102367
УНП 400207877
ПОЛУЧАТЕЛЬ ВИНОГРАДОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ