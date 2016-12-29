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Помощь Ане Виноградовой

29.12.2016 четверг

Знакомьтесь, эту малышку зовут Аня Виноградова, ей почти 3 годика! Девочке поставлен ДИАГНОЗ: атипичная тератоидно-рабдоидная опухоль мозга 4 ст. 
Анечка с матерью на протяжении длительного времени находится в Боровлянах в РНПЦ детской онкологии и гематологии, а папа с сыном, который появился на свет вместе с Аней 03.04.2014 года (дети из двойни), в Гомеле. 
В октябре эта малышка была прооперирована. Полностью опухоль удалить не удалось, т к она проросла в сосуды. Аню лечили белорусскими препаратами, которые дали побочный эффект: девочка перенесла менингит и приобрела бронхиальную астму. 
Сейчас девочке готовы помочь немецкие врачи, но на лечение в клинике г. Гейдельберга нужны неподъемные для семьи средства. 
Давайте подарим малышке жизнь. Жизнь, которая все-таки прекрасна и прекрасной ее делает многое, в том числе и люди, и их поступки. Волшебство-это просто!

САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ ПОМОЧЬ АНЕт - положить деньги на мобильный номер МТС (с компанией заключён договор) +375295067070 
Т.е. все желающие могут просто пополнить баланс счета по данному номеру любым удобным способом! 

ТАКЖЕ ОТКРЫТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ: 

Транзитный счет: 3819382100255 
Благотворительный счет: 000049 
Код филиала банка : 300 ОАО "БЕЛАРУСБАНК" г. Гомель 
Код филиала вкладополучателя: 661 
на лечение Анны Виноградовой 
СЧЕТ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ. 

АСБ Беларусбанк филиал 300 
код филиала 661 
благотворительный счет 000031 в РОССИЙСКИХ РУБЛЯХ 
транзитный счет 3819382102367 

АСБ Беларусбанк филиал 300 
код филиала 661 
благотворительный счет 000062 в ДОЛЛАРАХ США 
транзитный счет 3819382102367 

АСБ Беларусбанк филиал 300 
код филиала 661 
благотворительный счет 000033 в ЕВРО 
транзитный счет 3819382102367 

УНП 400207877 
ПОЛУЧАТЕЛЬ ВИНОГРАДОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

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