Практически все районы Гомельской области приступили к посевной

Как сообщили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, ранняя весна благоприятствует проведению полевых работ. Их начали, как и планировалось, 1 марта. Ежедневно хозяйства готовят к севу около 6 тысяч гектаров полей. В основном вносятся минеральные и органические удобрения. Эта работа уже проделана на 30 тысячах гектаров. Более 6 тысяч уже засеяно ранними яровых. Для Гомельской области, где в последние годы наблюдается хроническая нехватка влаги, важно провести сев яровых культур в предельно сжатые сроки.