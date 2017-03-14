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Практически все районы Гомельской области приступили к посевной

14.03.2017 вторник

Как сообщили в комитете по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома, ранняя весна благоприятствует проведению полевых работ. Их начали, как и планировалось, 1 марта. Ежедневно хозяйства готовят к севу около 6 тысяч гектаров полей. В основном вносятся минеральные и органические удобрения. Эта работа уже проделана на 30 тысячах гектаров. Более 6 тысяч уже засеяно ранними яровых. Для Гомельской области, где в последние годы наблюдается хроническая нехватка влаги, важно провести сев яровых культур в предельно сжатые сроки.

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