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Правоохранители области продолжают борьбу с продавцами нелегальной пиротехники

28.12.2016 среда

С начала этого месяца сотрудниками органов внутренних дел нашего региона выявлено 40 фактов незаконного оборота пиротехнических изделий. Из незаконного оборота изъято более 200 тысяч петард. 6 граждан привлечены к административной ответственности.

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