Представители Администрации Президента проведут в Гомельской области выездные приёмы по Декрету №3

17 февраля в Рогачёвском райисполкоме с 9.00 до 11.30 с населением встретится первый заместитель Главы Администрации Президента Максим Рыженков. Записаться можно по номерам в Рогачёве: (2339) 4-11-62 или 4-12-10.

23 февраля в Гомельском облисполкоме на вопросы ответит начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юридических лиц Администрации Президента Григорий Шлык (14.00-17.00). На следующий день, 24 февраля (11.00-13.00), он же проведёт выездной приём в Буда-Кошелёвском райисполкоме. Записаться можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.