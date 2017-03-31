Представители местных органов власти 1 апреля проведут «прямые линии»

В субботу на связь выйдет первый заместитель председателя облисполкома Александр Викторович Микалуцкий. Номер для звонков: 75-12-37. Гомельчан выслушает заместитель председателя горисполкома Виталий Геннадьевич Атаманчук. Звонки он будет принимать по телефону: 75-19-54.

Прямые телефонные линии представителей местных органов власти пройдут во всех райисполкомах и районных администрациях Гомельщины. В частности, в администрации Новобелицкого района на телефоне будет дежурить первый заместитель главы Андрей Анатольевич Чистый. Номер для звонков: 36-32-10. В Центральном районе на звонки ответит первый замглавы администрации Дмитрий Евгеньевич Потапков, номер: 75-07-87. В администрации Советского района с гражданами готов пообщаться также первый замгавы Александр Иванович Бондарев. Телефон: 40-64-33. В Железнодорожном районе на телефоне будет дежурить заместитель главы администрации Надежда Григорьевна Куницкая. Номер: 71-74-74.

График работы прямых линий един: с 9 до 12 часов.