Премьеру комедии "Спасибо, Марго!" покажут в Гомеле

Премьерные показы лирической комедии в 2 действиях "Спасибо, Марго!" пройдут в Гомельском облдрамтеатре. Новый спектакль по пьесе российского автора Валерия Мухарьямова ставит минский режиссёр Андрей Гузий. В постановке заняты ведущие артисты театра среднего поколения. Место действия - американский город Атлантик-Сити, куда в разное время перебрались бывшие граждане СССР. Эксцентричная, непредсказуемая Марго, которая когда-то увела мужа у дизайнера Лизы, неожиданно появляется в её студии. Финал спектакля предугадать практически невозможно, говорят специалисты. Премьерные показы состоятся 21, 22 и 30 апреля.