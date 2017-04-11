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Премьеру комедии "Спасибо, Марго!" покажут в Гомеле

11.04.2017 вторник

Премьерные показы лирической комедии в 2 действиях "Спасибо, Марго!" пройдут в Гомельском облдрамтеатре. Новый спектакль по пьесе российского автора Валерия Мухарьямова ставит минский режиссёр Андрей Гузий. В постановке заняты ведущие артисты театра среднего поколения. Место действия - американский город Атлантик-Сити, куда в разное время перебрались бывшие граждане СССР. Эксцентричная, непредсказуемая Марго, которая когда-то увела мужа у дизайнера Лизы, неожиданно появляется в её студии. Финал спектакля предугадать практически невозможно, говорят специалисты. Премьерные показы состоятся 21, 22 и 30 апреля. 

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