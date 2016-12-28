Президент Беларуси вручил госнаграды лучшим спортсменам и тренерам

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил госнаграды лучшим спортсменам и тренерам по итогам пятилетия. Торжественная церемония состоялась 28 декабря во Дворце Независимости. Медалей и почетных званий удостоены 27 человек. В том числе представители нашего региона: паралимпиец Владимир Изотов награжден орденом Отечества III степени. Олимпийки Марина Литвинчук, Надежда Лепешко, Ольга Худенко и Мария Мамошук удостоены Ордена Почета. За особые заслуги Александр Лукашенко наградил орденом Национального олимпийского комитета тренера Леонида Гейштора.