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Президент требует повысить среднюю зарплату до $500 в нынешнем году и не исключает отмены декрета №3

03.02.2017 пятница

Требование о повышении в Беларуси средней заработной платы до $500 в 2017 году должно быть выполнено. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с представителями общественности, белорусских и зарубежных СМИ. Глава государства отметил, что это не спонтанно названная цифра. В декабре прошлого года средняя зарплата в стране была $412. Также Президент подчеркнул, что при невыполнении вышеуказанной задачи "ни один в правительстве с портфелем не останется".

На встрече глава государства также заявил, что не исключает возможности отмены декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества". Президент обратил внимание, что декрет в первую очередь нацелен на тех, кто нигде не работает, однако живет не по средствам, пользуется бесплатным образованием и медициной. Также Александр Лукашенко напомнил, что недавно в документ были внесены изменения. Теперь местные органы власти вправе освободить от уплаты налога, если человек попал в трудную жизненную ситуацию. 

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