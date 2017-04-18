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Пришедшие заморозки губительно скажутся на урожае арбикосов

18.04.2017 вторник

Ночные заморозки, которые пришли в Гомельскую область, могут негативно сказаться на будущем урожае абрикосов, считают специалисты. В этом году из-за раннего весеннего потепления абрикосы зацвели в Гомеле уже к середине апреля. Наблюдаемое сейчас похолодание - губительно как для цветков, так и для завязи. К тому же ночные заморозки в регионе прогнозируются на протяжении всей недели. Поэтому надежд на высокий урожай местных абрикосов практически нет. Что касается яблоневых садов, то нынешнее похолодание им не страшно – деревья в основном ещё находятся в стадии покоя. 

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