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Прямые линии и бесплатное рентгенфлюорографическое обследование - мероприятия в Международный день борьбы с туберкулёзом

21.03.2017 вторник

24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом. В этот день в Гомельской туббольнице будут работать «прямые» телефонные линии с врачами-фтизиатрами. С 10 до 12 часов по телефону 35-61-25 на вопросы ответит Людмила Николаевна Велесницкая. С 12 до 14 часов по номеру 35-60-44 можно обратиться к Ольге Владимировне Матюкевич. Также 24 марта в Гомеле пройдёт акция «Белая ромашка». На площади Восстания и возле кинотеатра «Мир» будут установлены передвижные аппараты «Пульмоскан». Все желающие с 10 до 14 часов могут пройти рентгенфлюорографическое обследование и получить консультации фтизиатра.

 

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