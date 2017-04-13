Республиканская акция «Чистый водоём» пройдёт с 19 по 28 апреля

Акция проводится Белорусским обществом охотников и рыболовов совместно с иными заинтересованными структурами и просто неравнодушными людьми с 2014 года. За это время в акции приняло участие около 20 тысяч человек, приведено в порядок более 2 тысяч километров береговой линии водоёмов и водотоков страны. Собрано и вывезено на полигоны свыше 3 тысяч кубометров мусора. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого следует обратиться в территориальную структуру БООР. Кроме того, на сайте БООР размещён подробный график проведения акции.