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Руководство областного УВД проведёт прямую телефонную линию

20.12.2016 вторник

На вопросы жителей региона ответит заместитель начальника УВД Гомельского облисполкома полковник милиции Евгений Александрович Краснов. Звонки будут приниматься 23 декабря с 9 до 11 часов по номеру телефона в Гомеле: 96-74-32.

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