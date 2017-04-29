С 1 мая в Беларуси начнут действовать новые размеры БПМ и МПБ

Размер бюджета прожиточного минимума увеличится более чем на 2% и составит 183 рубля 82 копейки. Это обусловлено ростом цен на продовольственные товары, входящие в минимальные наборы продуктов питания прожиточного минимума, а также расходов на взносы и платежи. В связи с изменением бюджета прожиточного минимума с 1 мая увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии, некоторые надбавки и пособия.

Также в Беларуси установлены новые размеры минимальных потребительских бюджетов. С 1 мая МПБ на одного члена семьи из четырёх человек составит 309 рублей 7 копеек. Норматив служит основой для определения прав на получение льготных кредитов, жилищных субсидий и определения других социальных стандартов.