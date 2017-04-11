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С 12 апреля отменяются весенние сезонные ограничения нагрузок на оси

11.04.2017 вторник

С 12 апреля отменяются весенние сезонные ограничения нагрузок на оси транспортных средств на республиканских дорогах. Это предусмотрено постановлением Министерства транспорта и коммуникаций, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Отмена сезонных ограничений нагрузок на оси в весенний период направлена на повышение удобства пользователей республиканских автодорог при осуществлении грузоперевозок и учитывает транспортно-эксплуатационное состояние республиканских автотрасс, пояснили в Минтрансе. 

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