С 12 апреля отменяются весенние сезонные ограничения нагрузок на оси транспортных средств на республиканских дорогах. Это предусмотрено постановлением Министерства транспорта и коммуникаций, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале. Отмена сезонных ограничений нагрузок на оси в весенний период направлена на повышение удобства пользователей республиканских автодорог при осуществлении грузоперевозок и учитывает транспортно-эксплуатационное состояние республиканских автотрасс, пояснили в Минтрансе.