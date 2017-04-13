С 14 апреля в регионе снова начнут включать отопление

В жилые дома и объекты социальной сферы Гомельской области возвращается тепло. В связи с неблагоприятными погодными условиями 14 апреля снова начнут включать отопление. Об этом сообщил генеральный директор ЖКХ Гомельской области Дмитрий Згурский. Он также отметил, что в промышленных и административных зданиях отопление может включаться по решению собственника. Решения о прекращении теплоснабжения будут приниматься при условии, что среднесуточная температура воздуха в течение трёх дней подряд будет составлять плюс 8 градусов и выше.