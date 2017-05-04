С 18 по 21 мая в Гомеле пройдет XVIII Международная выставка «Весна в Гомеле»

Одновременно состоится и республиканский праздник мастеров и ремесленников «Гомельская Весна». Место проведения – территория катка МЖК «Солнечный» на проспекте Речицком. Цель выставки – демонстрация новейших образцов продукции предприятий и организаций региона, поиск деловых партнёров и установление торгово-экономических контактов со всеми регионами мира. Здесь будет представлена продукция пищевой промышленности и строительства, потребительские товары, услуги туризма и отдыха. Уже известно, что выставятся не только местные предприятия и организации, но и представители Брянской области, Молдовы и впервые – Италии.