С 26 апреля вступят изменения в порядке оформления паспортов

С 26 апреля вступают в силу изменения в административных процедурах, выполняемых подразделениями по гражданству и миграции органов внутренних дел. В частности увеличивается до 1 базовой величины дополнительная плата за выдачу и обмен паспорта в ускоренном порядке – за 15 дней. В подразделениях по гражданству и миграции, расположенных в областных центрах, за дополнительную плату в две базовые смогут сделать паспорт за 7 дней. При этом обязательная госпошлина в 1 базовую величину не отменяется. Также вводится срочный порядок для выдачи виз и приглашений иностранцам и лицам без гражданства. За дополнительную плату в 3 базовые величины это сделают за 1 день.