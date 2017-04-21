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С 26 апреля вступят изменения в порядке оформления паспортов

21.04.2017 пятница

С 26 апреля вступают в силу изменения в административных процедурах, выполняемых подразделениями по гражданству и миграции органов внутренних дел. В частности увеличивается до 1 базовой величины дополнительная плата за выдачу и обмен паспорта в ускоренном порядке – за 15 дней. В подразделениях по гражданству и миграции, расположенных в областных центрах, за дополнительную плату в две базовые смогут сделать паспорт за 7 дней. При этом обязательная госпошлина в 1 базовую величину не отменяется. Также вводится срочный порядок для выдачи виз и приглашений иностранцам и лицам без гражданства. За дополнительную плату в 3 базовые величины это сделают за 1 день. 

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