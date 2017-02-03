С 5 по 7 октября в Гомельской области пройдет форум молодых литераторов

Это мероприятие состоится впервые. Участников планируют отбирать на конкурсной основе. Работы к участию в форуме принимаются до конца весны. Подать заявку на конкурс имеют право авторы в возрасте от 15 до 35 лет. Они должны представить в оргкомитет опубликованные или неопубликованные работы любой тематической направленности всех видов и жанров литературы на белорусском или русском языках. В рамках форума планируется проведение фестиваля молодой поэзии и прозы, на котором авторы лично представят свои произведения.