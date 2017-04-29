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С приходом тепла возросло количество краж велосипедов

29.04.2017 суббота

В Гомельской области в весенний период традиционно отмечается рост количества велосипедных краж. В настоящее время подобные преступления совершаются, чуть ли не ежедневно, проинформировали в областном УВД. О ситуации красноречиво говорит статистика. Если в январе и феврале было совершено всего по 11 краж велосипедов, то в марте сразу 41 факт. А за 28 дней апреля - 34 велокражи. Правоохранители напоминают – нельзя оставлять велосипеды без присмотра и не пристёгнутыми. А постановка велосипеда на учёт в милицию осуществляется бесплатно.

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