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Сборная Беларуси по хоккею отправилась на чемпионат мира

29.04.2017 суббота

Планетарный хоккейный форум - 2017 пройдёт во Франции и Германии. В составе команды 27 хоккеистов. Накануне мирового форума дружина Дэйва Льюиса сыграет в турнире Евровызова два матча с Францией. Прямую трансляцию этих встреч проведёт телеканал «Беларусь 5». Завтра поединок стартует в 16 часов, 1 мая - в 19.00. Первый же матч чемпионата мира в группе В белорусы проведут 5 мая в Париже против Финляндии. Далее наши хоккеисты сыграют с чехами, канадцами, швейцарцами, французами, словенцами и норвежцами. Четыре лучшие команды из группы выйдут в плей-офф чемпионата мира. 

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