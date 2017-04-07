Сборная Беларуси по мини-футболу в Тбилиси готовится к матчам отборочного турнира евроквалификации

Национальная сборная Беларуси по мини-футболу прибыла в Тбилиси и готовится к матчам отборочного турнира основного раунда евроквалификации-2018. Белорусы выступают в группе «А». Первый матч подопечные Андрея Толмача и Александра Савинцева проведут 8 апреля против сборной Италии. В воскресенье наши футболисты сразятся с хозяевами турнира грузинами, затем день отдохнут и во вторник, 11 апреля, выйдут на паркет против голландцев. Напомним, семь победителей групп основного раунда выходят в финал мини-футбольного Евро напрямую. Семь вторых мест и лучшая команда из обладателей третьих мест в сентябре проведут стыковые матчи за ещё четыре путёвки.

P.s.: в составе белорусской сборной выступает игрок гомельского ВРЗ Дмитрий Гончаров (№15).