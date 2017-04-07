Сейчас в эфире:
Какая песня звучала в эфире?
с до
 
Далее в программе:
программа передач »
Погода в гомеле подробнее
Курсы валют
07.04.17
08.04.17
EUR
Евро
2.0118
2.0118
USD
Доллар США
1.8882
1.8882
RUB
Российских рублей
3.3497
3.3497
подробнее

Новости

все новости

Сборная Беларуси по мини-футболу в Тбилиси готовится к матчам отборочного турнира евроквалификации

07.04.2017 пятница

Национальная сборная Беларуси по мини-футболу прибыла в Тбилиси и готовится к матчам отборочного турнира основного раунда евроквалификации-2018. Белорусы выступают в группе «А». Первый матч подопечные Андрея Толмача и Александра Савинцева проведут 8 апреля против сборной Италии. В воскресенье наши футболисты сразятся с хозяевами турнира грузинами, затем день отдохнут и во вторник, 11 апреля, выйдут на паркет против голландцев. Напомним, семь победителей групп основного раунда выходят в финал мини-футбольного Евро напрямую. Семь вторых мест и лучшая команда из обладателей третьих мест в сентябре проведут стыковые матчи за ещё четыре путёвки.

P.s.: в составе белорусской сборной выступает игрок гомельского ВРЗ Дмитрий Гончаров (№15).

Внимание! Все используемые и предоставляемые аудио-материалы, размещенные на сайте, являются собственностью их изготовителя (владельца прав) и охраняются Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах", а также международными правовыми конвенциями. Вы можете использовать эти материалы только в том в случае, если использование производится с ознакомительными целями. Для прочих целей Вы должны купить лицензионную запись.
При любом использовании материалов c
сайта, ссылка на «Гомель FM» обязательна
На мобильную версию
2014