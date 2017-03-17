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Сегодня Международный день сна

17.03.2017 пятница

По словам специалистов, взрослому человеку необходимо 7-8 часов сна в сутки, чтобы полностью восстановить свои силы. Если ваш отдых далек от этих цифр, стоит обратиться к врачу, чтобы избежать хронических заболеваний в будущем. Такой день во славу сна отмечает мир относительно недавно - с 2008 года в третью пятницу марта. И повод весьма прост: человек в сумме за свою жизнь спит 25 лет, и немудрено, что люди стали больше ценить столь весомый срок своего жизненного пути. Ведь если верить девизу Дня сна, "хорошо спать — значит, жить в полную силу".

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