Сегодня пройдут вторые четвертьфинальные матчи плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу среди команд высшей лиги
17.05.2017 среда
Напомню, на этой стадии турнира жребий свел лицом к лицу двух представителей нашего областного центра. Матч БЧ - ВРЗ стартует в 8 часов вечера в спорткомплексе «Локомотив». Кстати, гомельское дерби покажет в прямом эфире телеканал «Беларусь 5».
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