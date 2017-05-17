Сегодня пройдут вторые четвертьфинальные матчи плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу среди команд высшей лиги

Напомню, на этой стадии турнира жребий свел лицом к лицу двух представителей нашего областного центра. Матч БЧ - ВРЗ стартует в 8 часов вечера в спорткомплексе «Локомотив». Кстати, гомельское дерби покажет в прямом эфире телеканал «Беларусь 5».