Состоялись очередные матчи юношеского чемпионата страны по футболу

Команда «Гомеля составленная из игроков 2001 года рождения сыграла вничью со сверстниками из БАТЭ. Итоговый счет встречи – 2:2. А вот гомельские футболисты 2002 года рождения свой поединок с борисовчанами проиграли со счетом 2:1.