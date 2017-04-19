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Состоялись очередные матчи юношеского чемпионата страны по футболу

19.04.2017 среда

Команда «Гомеля составленная из игроков 2001 года рождения сыграла вничью со сверстниками из БАТЭ. Итоговый счет встречи – 2:2. А вот гомельские футболисты 2002 года рождения свой поединок с борисовчанами проиграли со счетом 2:1.  

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