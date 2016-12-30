Состоялись первые матчи 1/4 финала 27 розыгрыша Кубка Беларуси по мини-футболу

Свой поединок провел и гомельский ВРЗ. На своей площадке вагоноремонтники сражались на равных со столичным «Дорожником» и по справедливости эта игра завершилась ничьей – 1:1. «Борисов-900» и «Динамо-БНТУ» также не выявили победителя. В этой встрече был зафиксирован крупный счет – 5:5. А в матче между «Столицей» и Лидсельмашем победу праздновали минчане – 3:2. Сегодня состоится еще один поединок четвертьфинала Кубка страны: столичный клуб «Охрано-Динамо» пободается с оршанским «Витэном». Ответные матчи 1/4 пройдут 8 января.