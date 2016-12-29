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Стань футбольным тренером!

29.12.2016 четверг

«Белорусская федерация футбола» и «Белорусская ассоциация мини-футбола» объявляют набор на тренерские курсы по футзалу. По их окончанию будет выдаваться лицензия «В» необходимая для продолжения работы в качестве главного тренера команд высшей лиги Беларуси. Первый этап обучения пройдет с 10 по 13 января нового года при участии инструктора ФИФА из Хорватии Мичо Мартича. Весь курс завершится весной следующего года. Плата за обучение составит 400 белорусских рублей. Справки по телефону +375 (29) 700-71-24.

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