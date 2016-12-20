Торжественное открытие второго детского дома семейного типа состоялось сегодня в Ветке

В Гомельской области он стал сорок вторым по счету. Здесь будут проживать супруги Наталья и Николай Агафоновы с пятью приемными детьми. Самому младшему из них 3 года, старшему - 14 лет. Двухэтажный коттедж, который уже обживают новоселы, возвели в рекордно короткие сроки: его строительство началось в августе текущего года. Семья заселилась в полностью обустроенный дом с мебелью, бытовой техникой, другой необходимой домашней утварью. На строительство из средств областного бюджета было затрачено более 450 тысяч рублей.