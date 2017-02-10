У Гомельского областного объединения профсоюзов новый руководитель
10.02.2017 пятница
Им стал Алексей Неверов, ранее возглавлявший Администрацию Новобелицкого района. За время своей карьеры новый глава профсоюзов также успел поработать на «Спартаке», сельхозпредприятии «Тепличное» и председателем Улуковского сельисполкома.
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