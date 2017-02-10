У Гомельского областного объединения профсоюзов новый руководитель

Им стал Алексей Неверов, ранее возглавлявший Администрацию Новобелицкого района. За время своей карьеры новый глава профсоюзов также успел поработать на «Спартаке», сельхозпредприятии «Тепличное» и председателем Улуковского сельисполкома.