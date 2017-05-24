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Участники мотопробега "Огненный таран" прибыли в Гомельскую область

24.05.2017 среда

Международный патриотический мотопробег "Огненный таран", посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стартовал 15 мая в Республике Тыва (Российская Федерация). 

Акция является данью памяти подвигу уроженца Республики Тыва, Героя Советского Союза Михаила Бухтуева. Она охватит более 25 городов России и Беларуси. 

В Гомельскую область прибыли шесть российских байкеров - инициаторов пробега. Их главной целью является посещение деревни Черные Броды в Октябрьском районе, где похоронен их земляк-герой, а в честь его подвига воздвигнут памятный обелиск. 

В Великую Отечественную войну во время боя у станции Черные Броды 25 июня 1944 года Михаил Бухтуев совершил первый в истории войн танковый таран бронепоезда. Площадки с орудиями врага были сброшены с рельсов, а немецкий поезд был выведен из строя. Михаил Бухтуев геройски погиб в этом бою. Подвиг уроженца Тувы был отмечен самой высокой правительственной наградой СССР. Указом Президиума Верховного Совета СССР 22 августа 1944 года ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Следующим пунктом назначения российских участников мотопробега станет Минск, а затем - мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой".

 

Фото: Gulshat Sadrievа (vk.com)

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