Сейчас в эфире:
Какая песня звучала в эфире?
с до
 
Далее в программе:
программа передач »
Погода в гомеле подробнее
Курсы валют
28.02.17
01.03.17
EUR
Евро
1.9893
1.9973
USD
Доллар США
1.8818
1.8859
RUB
Российских рублей
3.2508
3.2543
подробнее

Новости

все новости

Учебные заведения Беларуси отработают планы эвакуации

01.03.2017 среда

Во время республиканской акции МЧС "День безопасности. Внимание всем!" учебные заведения Беларуси отработают планы эвакуации. Первый этап акции начнется сегодня с единого дня гражданской обороны и продлится до 6 марта. Учебные заведения совместно с организаторами самостоятельно определяют день, когда будут отработаны планы эвакуации. Также в этот период пройдут тематические занятия со школьниками. Проведение второго этапа с 9 по 17 марта запланировано на родительских собраниях. Отмечу, Всемирный День гражданской обороны ежегодно отмечается 1 марта.

Внимание! Все используемые и предоставляемые аудио-материалы, размещенные на сайте, являются собственностью их изготовителя (владельца прав) и охраняются Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах", а также международными правовыми конвенциями. Вы можете использовать эти материалы только в том в случае, если использование производится с ознакомительными целями. Для прочих целей Вы должны купить лицензионную запись.
При любом использовании материалов c
сайта, ссылка на «Гомель FM» обязательна
На мобильную версию
2014