Во время республиканской акции МЧС "День безопасности. Внимание всем!" учебные заведения Беларуси отработают планы эвакуации. Первый этап акции начнется сегодня с единого дня гражданской обороны и продлится до 6 марта. Учебные заведения совместно с организаторами самостоятельно определяют день, когда будут отработаны планы эвакуации. Также в этот период пройдут тематические занятия со школьниками. Проведение второго этапа с 9 по 17 марта запланировано на родительских собраниях. Отмечу, Всемирный День гражданской обороны ежегодно отмечается 1 марта.