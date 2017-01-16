В 2017 году Гомель станет еще зеленее

В Гомельском горисполкоме прошел круглый стол, на котором обсуждали вопросы, связанные с озеленением города. Здесь рассказали, что в общей сложности в областном центре в прошлом году высажено более 10 тысяч деревьев и 6,5 тысяч кустарников. В наступившем году эти цифры будут значительно выше. Кроме этого, в весенне-летнем сезоне на клумбах Гомеля будут высажены экзотические южноафриканские и южноамериканские цветы. В этом году также обещают удивить гомельчан оригинальным оформлением зелёных зон, новыми формами вертикального озеленения и необычными цветочными объектами и композициями.