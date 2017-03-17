В Беларуси дождливо, ветрено и прохладно будет в эти выходные
17.03.2017 пятница
Осадки ожидаются в большинстве районов страны. Температура воздуха в воскресенье понизится до плюс 6. Такой же неустойчивой будет погода и в начале следующей недели. Однако со среды осадки прекратятся. И станет теплее - до 15 с плюсом.
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