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В Беларуси дождливо, ветрено и прохладно будет в эти выходные

17.03.2017 пятница

Осадки ожидаются в большинстве районов страны. Температура воздуха в воскресенье понизится до плюс 6. Такой же неустойчивой будет погода и в начале следующей недели. Однако со среды осадки прекратятся. И станет теплее - до 15 с плюсом.

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