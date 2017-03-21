В Беларуси планируется упростить процедуру строительства индивидуального жилья

Об этом сообщил замминистра архитектуры и строительства Дмитрий Семенкевич. Предполагается, что в существующем жилфонде принимать решение по всем вопросам будет главный архитектор района. Новое жилищное строительство будет осуществляться по градостроительным паспортам. "Человек не должен знать все требования жилищного кодекса, строительных стандартов. У него будет градостроительный паспорт, в котором будут чётко прописаны все его права и обязанности", - отметил замминистра. Этот паспорт будет вручать исполком на аукционе или просто при предоставлении участка.