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В Беларуси разрешили покупать иностранную валюту без паспорта

30.05.2017 вторник

Требование регистрации банками данных физических лиц отменяется. Соответствующий указ подписал Президент. Национальный банк в трёхмесячный срок приведёт всё законодательство в соответствие с этим решением и примет меры по его реализации. 

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