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В Беларуси с 1 января увеличивается минимальная заработная плата

27.12.2016 вторник

МЗП будет составлять 265 рублей. В 2016 минималка в нашей стране составляла 230 рублей. Наниматель обязан применять минимальную зарплату в качестве низшей границы оплаты труда работников.

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