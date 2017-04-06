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В Буда-Кошелёвском районе произошло ДТП с участием трёх авто

06.04.2017 четверг

Госавтоинспекция за прошедшие сутки зарегистрировала в Гомельской области 17 дорожно-транспортных происшествий. Два человека получили телесные повреждения. В Буда-Кошелёвском районе 36-летняя женщина-водитель «Форда Эскорт» при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставила преимущество автомобилю «Рено Лагуна». Произошло столкновение, после которого «Рено» вылетел на обочину и там врезался в стоявший «Фольксваген Гольф».  Пострадала виновница аварии и её и 38-летний пассажир, они госпитализированы. 

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