В Буда-Кошелёвском районе произошло ДТП с участием трёх авто

Госавтоинспекция за прошедшие сутки зарегистрировала в Гомельской области 17 дорожно-транспортных происшествий. Два человека получили телесные повреждения. В Буда-Кошелёвском районе 36-летняя женщина-водитель «Форда Эскорт» при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставила преимущество автомобилю «Рено Лагуна». Произошло столкновение, после которого «Рено» вылетел на обочину и там врезался в стоявший «Фольксваген Гольф». Пострадала виновница аварии и её и 38-летний пассажир, они госпитализированы.