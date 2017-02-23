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В Чечерском районе за сутки пресечены три факта нелегальной перевозки животных

23.02.2017 четверг

22 февраля в первом часу ночи вблизи деревни Беляевка был остановлен автомобиль «ДАФ» с полуприцепом под управлением жителя Чечерска. Он без необходимых документов (ветеринарных) перевозил пять лошадей. Спустя час в том же месте «улов» правоохранителей оказался ещё более внушительным. Россиянин под покровом темноты вёз 24 лошади, также без документов (сопроводительных). А вечером того же дня вблизи деревни Полесье остановили машину, в которой везли пять коров (без ветеринарных документов). Во всех случаях приняты меры пресечения. 

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