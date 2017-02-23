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В ФК «Гомель» пополнение в тренерском штабе

23.02.2017 четверг

Теперь подготовкой голкиперов займется 46-летний специалист Владимир Рыжченко. Стоит отметить, что будучи игроком, Владимир выступал за «зелено-белых». Кроме этого он стоял в рамке ворот ЗЛиНа, речицкого «Ведрича» и ряд других белорусских клубов.

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