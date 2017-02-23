В ФК «Гомель» пополнение в тренерском штабе

Теперь подготовкой голкиперов займется 46-летний специалист Владимир Рыжченко. Стоит отметить, что будучи игроком, Владимир выступал за «зелено-белых». Кроме этого он стоял в рамке ворот ЗЛиНа, речицкого «Ведрича» и ряд других белорусских клубов.