В Гомеле из-за кастрюли с драниками эвакуировали пассажиров троллейбуса

Как рассказали в областном УВД, в салоне троллейбуса №5 пассажиры заметили бесхозную сумку. О подозрительной находке бдительные горожане сообщили в милицию. На место происшествия незамедлительно прибыла саперная группа. На остановке "ул. Крестьянская" на проспекте Ленина из троллейбуса эвакуировали пассажиров. Движение по одной полосе проезжей части перекрыли, а территорию вокруг остановочного пункта оцепили. К счастью, тревога оказалась ложной. В сумке правоохранители обнаружили кастрюлю с драниками.