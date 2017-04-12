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В Гомеле из-за кастрюли с драниками эвакуировали пассажиров троллейбуса

12.04.2017 среда

Как рассказали в областном УВД, в салоне троллейбуса №5 пассажиры заметили бесхозную сумку. О подозрительной находке бдительные горожане сообщили в милицию. На место происшествия незамедлительно прибыла саперная группа. На остановке "ул. Крестьянская" на проспекте Ленина из троллейбуса эвакуировали пассажиров. Движение по одной полосе проезжей части перекрыли, а территорию вокруг остановочного пункта оцепили. К счастью, тревога оказалась ложной. В сумке правоохранители обнаружили кастрюлю с драниками.

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