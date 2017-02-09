В Гомеле от уплаты "тунеядского налога" освобождено более 70 человек

В Гомеле от уплаты сбора на финансирование госрасходов за 2015 год в связи с трудной жизненной ситуацией освобождено более 70 человек. Об этом сообщил зампредседателя горисполкома Виталий Атаманчук. Он возглавляет рабочую группу по рассмотрению заявлений граждан по освобождению их от уплаты сбора. Половина от освобождённых получила разрешение не уплачивать сбор ещё до создания рабочей группы - от налоговых и финансовых органов. Непосредственно на заседаниях группы, а их проведено уже три, рассмотрено 140 заявлений - 37 человек получили положительный ответ.