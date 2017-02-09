Сейчас в эфире:
Какая песня звучала в эфире?
с до
 
Далее в программе:
программа передач »
Погода в гомеле подробнее
Курсы валют
09.02.17
10.02.17
EUR
Евро
2.049
2.049
USD
Доллар США
1.9225
1.9225
RUB
Российских рублей
3.2304
3.2304
подробнее

Новости

все новости

В Гомеле от уплаты "тунеядского налога" освобождено более 70 человек

09.02.2017 четверг

В Гомеле от уплаты сбора на финансирование госрасходов за 2015 год в связи с трудной жизненной ситуацией освобождено более 70 человек. Об этом сообщил зампредседателя горисполкома Виталий Атаманчук. Он возглавляет рабочую группу по рассмотрению заявлений граждан по освобождению их от уплаты сбора. Половина от освобождённых получила разрешение не уплачивать сбор ещё до создания рабочей группы - от налоговых и финансовых органов. Непосредственно на заседаниях группы, а их проведено уже три, рассмотрено 140 заявлений - 37 человек получили положительный ответ. 

Внимание! Все используемые и предоставляемые аудио-материалы, размещенные на сайте, являются собственностью их изготовителя (владельца прав) и охраняются Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах", а также международными правовыми конвенциями. Вы можете использовать эти материалы только в том в случае, если использование производится с ознакомительными целями. Для прочих целей Вы должны купить лицензионную запись.
При любом использовании материалов c
сайта, ссылка на «Гомель FM» обязательна
На мобильную версию
2014