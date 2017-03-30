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В Гомеле водитель пропустила машину ГАИ, из-за чего попалась пьяной за рулём

30.03.2017 четверг

На улице Ефремова внимание инспекторов ДПС привлёк "Фиат", который ехал по главной дороге, но при этом пропустил служебный автомобиль ГАИ, двигавшийся по второстепенной. Экипаж подал сигнал об остановке, однако "Фиат" остановился только через 200 метров. Подошедший инспектор успел заметить, как женщина-водитель пыталась поменяться местами со своим пассажиром. Оказалось, что она - водитель с девятимесячным стажем, однако за ней уже числится десяток нарушений ПДД и она лишена права управления за езду "подшофе". И в этот раз оказалась нетрезвой. Возбуждено уголовное дело. А машина, которая принадлежит её знакомому, теперь подлежит конфискации. 

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