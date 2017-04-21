В Гомеле задержали группу наркодельцов - изъят килограмм опасного психотропа

Следственный комитет Гомельской области расследует уголовное дело о незаконном обороте особо опасных психотропных веществ. По делу проходят шесть человек. Сначала правоохранители задержали в Гомеле одного из обвиняемых, который привёз из России особо опасное вещество альфа-PVP общим весом около 1 килограмма. Было установлено, что обвиняемый собирался сбыть его через интернет-магазин. Задержаны ещё пять оптовых курьеров. Ведётся дальнейшая работа по сбору доказательственной базы и установлению иных участников преступной группы.