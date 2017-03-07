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В гомельском филиале Ветковского музея будут "Гукаць вясну"

07.03.2017 вторник

Чтобы наступила настоящая весна, необходимо её позвать. В этом уверены в гомельском филиале Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Шклярова. Сотрудники учреждения предлагают 8 марта собраться вместе и попеть весенние песни, чтобы скорее пришла настоящая весна. С собой организаторы призывают брать хорошее настроение и желательно традиционные костюмы. Мероприятие пройдёт на площадке перед филиалом Ветковского музея в Гомеле на территории Гомельского парка. Начало в 15 часов. А более приближённый к оригинальному обряд "Гуканне вясны" филиал музея планирует провести 18 марта. 

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