В гомельском филиале Ветковского музея будут "Гукаць вясну"

Чтобы наступила настоящая весна, необходимо её позвать. В этом уверены в гомельском филиале Ветковского музея старообрядчества и белорусских традиций имени Шклярова. Сотрудники учреждения предлагают 8 марта собраться вместе и попеть весенние песни, чтобы скорее пришла настоящая весна. С собой организаторы призывают брать хорошее настроение и желательно традиционные костюмы. Мероприятие пройдёт на площадке перед филиалом Ветковского музея в Гомеле на территории Гомельского парка. Начало в 15 часов. А более приближённый к оригинальному обряд "Гуканне вясны" филиал музея планирует провести 18 марта.