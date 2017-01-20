В Гомельском районе под колеса авто попала пешеход

29-летний мужчина на «Пежо» ехал по деревне Прибор. На улице Мира иномарка на необозначенном перекрестке сбила 68-летнюю женщину. Пешеход не была обозначена световозвращающими элементами. Пострадавшая с травмами попала в больницу.