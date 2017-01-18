В Гомельском районе стартовал конкурс «селфи» под девизом «Я и моя работа»
18.01.2017 среда
Организаторами выступили районное объединение профсоюзов и газета «Маяк». Итоги конкурса планируется подвести к 1 мая. Победители будут награждены дипломами, а самые оригинальные фотографии попадут на страницы «Маяка».
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