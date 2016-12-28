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В Гомельской области появился первый несовершеннолетний, который пострадал от взрыва петарды

28.12.2016 среда

В преддверии Нового года в Гомельской области появился первый несовершеннолетний, который пострадал от взрыва петарды. В гомельскую городскую клиническую больницу № 1 из поселка Путеводная звезда Гомельского района был доставлен семиклассник с серьезной травмой левой кисти. Медики констатировали у него перелом первого пальца, отрыв второго пальца на уровне основания фаланги и открытый перелом основной фаланги третьего пальца со смещением отломков. Как пояснил сам школьник, он нашел на снегу неразорвавшуюся петарду и решил её взорвать. Пока пытался поджечь полусгоревший фитиль - произошел взрыв.

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