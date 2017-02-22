В Гомельской области сбор на финансирование госрасходов уплатили более 6 тыс. человек

В Гомельской области на 21 февраля сбор на финансирование госрасходов уплатили более 6 тысяч человек. Сумма, поступившая в местные бюджеты, составила около 2 млн рублей. Налоговые инспекции аннулировали более 14 тысяч ранее вручённых извещений. Ещё около двух тысяч аналогичных заявлений находятся на стадии рассмотрения.

Почти 900 жителей Гомельской области освободили от уплаты сбора на финансирование госрасходов в связи с трудной жизненной ситуацией. Причины разные – от учёбы в вузах до медицинских показаний. Несмотря на то, что срок уплаты этого налога истёк, специальные комиссии продолжают принимать и рассматривать заявления.

Продолжаются и выездные приёмы представителей Администрация Президента по вопросам реализации Декрета №3. Начальник главного управления по работе с обращениями граждан и юрлиц Администрации Президента Григорий Шлык проведет завтра в Гомеле приём граждан. Встреча состоится в облисполкоме. На следующий день Григорий Шлык ответит на вопросы граждан в Буда-Кошелевском райисполкоме.

В налоговых инспекциях Гомеля работают горячие телефонные линии. Номера можно найти на официальном сайте горисполкома. Также заявления граждан по вопросу освобождения от уплаты сбора продолжает рассматривать рабочая группа при горисполкоме. Руководство исполнительного комитета и администраций районов проводит приёмы граждан по разъяснению положений Декрета № 3. Служба «Одно окно» Гомельского горисполкома работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, в субботу и воскресенье с 9.00 до 16.00.