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В Гомельской области сохраняются сложные погодные условия

04.01.2017 среда

На 5 января объявлен оранжевый уровень опасности. Как сообщили в областном гидрометцентре, в этот день будет облачно, на большей части территории будет идти снег, в отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. К вечеру ожидается резкое понижение температуры воздуха. Если в течение дня будет в районе нуля или лёгкий минус, то уже к ночи столбик может упасть до минус 10-12 градусов. Дороги региона расчищают более 220 единиц специальной техники. В том числе три десятка – в Гомеле. В усиленном режиме работает ГАИ.

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