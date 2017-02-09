Сейчас в эфире:
Какая песня звучала в эфире?
с до
 
Далее в программе:
программа передач »
Погода в гомеле подробнее
Курсы валют
09.02.17
10.02.17
EUR
Евро
2.049
2.049
USD
Доллар США
1.9225
1.9225
RUB
Российских рублей
3.2304
3.2304
подробнее

Новости

все новости

В Хойникском районе задержали «дорожных» браконьеров

09.02.2017 четверг

Инспекторы природной охраны обнаружили в 20 метрах от трассы останки разделанной лосихи. Совместно с сотрудниками РОВД было организовано патрулирование участка автодороги. Вскоре экипажу ГАИ попалась машина, из которой двое братьев из Брагина (37 и 34 лет) вели охоту, освещая фонарём лес. При остановке они попытались избавиться от ружья, которое оказалось незарегистрированным. В машине нашли патроны, мешки и ножи со следами крови и шерсти. При обыске в домах у браконьеров также нашлись нелегальные «стволы» и мясо. Возбуждено уголовное дело. 

Внимание! Все используемые и предоставляемые аудио-материалы, размещенные на сайте, являются собственностью их изготовителя (владельца прав) и охраняются Законом РБ "Об авторском праве и смежных правах", а также международными правовыми конвенциями. Вы можете использовать эти материалы только в том в случае, если использование производится с ознакомительными целями. Для прочих целей Вы должны купить лицензионную запись.
При любом использовании материалов c
сайта, ссылка на «Гомель FM» обязательна
На мобильную версию
2014