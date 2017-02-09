В Хойникском районе задержали «дорожных» браконьеров

Инспекторы природной охраны обнаружили в 20 метрах от трассы останки разделанной лосихи. Совместно с сотрудниками РОВД было организовано патрулирование участка автодороги. Вскоре экипажу ГАИ попалась машина, из которой двое братьев из Брагина (37 и 34 лет) вели охоту, освещая фонарём лес. При остановке они попытались избавиться от ружья, которое оказалось незарегистрированным. В машине нашли патроны, мешки и ножи со следами крови и шерсти. При обыске в домах у браконьеров также нашлись нелегальные «стволы» и мясо. Возбуждено уголовное дело.