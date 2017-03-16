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В Калинковичском районе раскрыта «мистическая» кража

16.03.2017 четверг

Судэксперты помогли раскрыть «мистическое» дело в Калинковичском районе. В милицию обратился пенсионер с заявлением о странной пропаже ноутбука из его квартиры. Как выяснилось, в момент исчезновения устройства дома была мать потерпевшего, которая ничего подозрительного не слышала и не видела. На дверях и окнах не оказалось следов проникновения извне. Но следователи обратили внимание на техническое отверстие для канализационных труб в полу туалета - оно довольно широкое и соединяет квартиры двух этажей. Собранные отпечатки доказали – ноутбук украл сосед снизу, кстати, ранее судимый. 

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